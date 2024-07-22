Собянин: Трамвайное движение на улице Сергия Радонежского будет восстановлено

Прямое сообщение с Курским вокзалом получат 240 тысяч жителей

Спустя 70 лет на улицу Сергия Радонежского вернутся трамваи. Они курсировали там до 1952 года. В начале 2020 был разработан масштабный проект восстановления. А сегодня ход строительства возрожденной трамвайной линии осмотрел Сергей Собянин.

Живописный левый берег Яузы рядом с важными транспортными артериями, соединяющими купеческую Москву с двухэтажными домами постройки 19 века - современные высотки и шоссе Энтузиастов. Всё это улица Сергия Радонежского. Длиной чуть больше полукилометра, она расположена между двумя площадями - Андроньевской и Рогожской заставы. Весной сразу в нескольких кварталах начались работы по преображению района. И главное - на улицу вернут трамвайное сообщение.

"Придаём большое значению развитию трамвайного движения в Москве. Огромная часть пассажиров пользуется этим видом транспорта, поэтому мы реконструировали большинство трамвайных путей, сделали их малошумными. Обновили весь подвижной состав. Сейчас работаем над созданием новых транспортных артерий - новых трамвайных путей. В этом году занимаемся сразу тремя проектами. Один из них - на Сергия Радонежского. Здесь будет проезжать ежедневно около 20 тысяч пассажиров, улучшится транспортная доступность до близлежащих транспортных узлов и заодно - сделаем благоустройство", - сообщил Собянин.

Привычная автомобилистам 8-полосная улица Сергия Радонежского, которая продолжает вылетную магистраль шоссе Энтузиастов, по новому проекту станет ещё и доступной для трамвайного движения.

Вдоль тротуара с нечётной стороны улицы Сергия Радонежского пройдет трамвайная линия длиной свыше 860 метров. Она будет двухпутной. И соединит существующие трамвайные пути на шоссе Энтузиастов и Андроньевской площади. Это позволит организовать новые трамвайные маршруты между шоссе Энтузиастов, Курским вокзалом, станциями "Курская" метрополитена и МЦД-2, станциями метро "Площадь Ильича и "Римская", а также строящимся транспортным узлом "Серп и Молот".

Прямое сообщение с Курским вокзалом получат 240 тысяч жителей районов Лефортово, Соколиная Гора, Перово. Путь до центра сократится на 10 минут. Современные трамвайные пути - бесшумные. На шумопоглощающей подушке. А новые модели трамваев "Витязь-Москва", которые будут курсировать по маршруту, не доставят неприятностей проживающим в соседних домах. Новый трамвайный маршрут строители обещают открыть до конца года.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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