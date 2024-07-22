ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: Трамвайное движение на улице Сергия Радонежского будет восстановлено

14:57
  • понедельник
  • 22 июля 2024

Прямое сообщение с Курским вокзалом получат 240 тысяч жителей

Спустя 70 лет на улицу Сергия Радонежского вернутся трамваи. Они курсировали там до 1952 года. В начале 2020 был разработан масштабный проект восстановления. А сегодня ход строительства возрожденной трамвайной линии осмотрел Сергей Собянин.

Живописный левый берег Яузы рядом с важными транспортными артериями, соединяющими купеческую Москву с двухэтажными домами постройки 19 века -  современные высотки и шоссе Энтузиастов. Всё это улица Сергия Радонежского. Длиной чуть больше полукилометра, она расположена между двумя площадями - Андроньевской и Рогожской заставы. Весной сразу в нескольких кварталах начались работы по преображению района. И главное - на улицу вернут трамвайное сообщение.

"Придаём большое значению развитию трамвайного движения в Москве. Огромная часть пассажиров пользуется этим видом транспорта, поэтому мы реконструировали большинство трамвайных путей, сделали их малошумными. Обновили весь подвижной состав. Сейчас работаем над созданием новых транспортных артерий - новых трамвайных путей. В этом году занимаемся сразу тремя проектами. Один из них - на Сергия Радонежского. Здесь будет проезжать ежедневно около 20 тысяч пассажиров, улучшится транспортная доступность до близлежащих транспортных узлов и заодно - сделаем благоустройство", - сообщил Собянин.

Привычная автомобилистам 8-полосная улица Сергия Радонежского, которая продолжает вылетную магистраль шоссе Энтузиастов, по новому проекту станет ещё и доступной для трамвайного движения.

Вдоль тротуара с нечётной стороны улицы Сергия Радонежского пройдет трамвайная линия длиной свыше 860 метров. Она будет двухпутной. И соединит существующие трамвайные пути на шоссе Энтузиастов и Андроньевской площади. Это позволит организовать новые трамвайные маршруты между шоссе Энтузиастов, Курским вокзалом, станциями "Курская" метрополитена и МЦД-2, станциями метро "Площадь Ильича и "Римская", а также строящимся транспортным узлом "Серп и Молот".

Прямое сообщение с Курским вокзалом получат 240 тысяч жителей районов Лефортово, Соколиная Гора, Перово. Путь до центра сократится на 10 минут. Современные трамвайные пути - бесшумные. На шумопоглощающей подушке. А новые модели трамваев "Витязь-Москва", которые будут курсировать по маршруту, не доставят неприятностей проживающим в соседних домах. Новый трамвайный маршрут строители обещают открыть до конца года.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Реконструкция трамвайных путей
Реконструкция трамвайных путей
Сергей Собянин осмотрел ход дорожных работ
Сергей Собянин осмотрел ход дорожных работ
Реконструкция трамвайных путей
Реконструкция трамвайных путей
Реконструкция трамвайных путей
Реконструкция трамвайных путей
Реконструкция трамвайных путей
Реконструкция трамвайных путей
Дорожные работы
Дорожные работы
Дорожные работы
Дорожные работы
Дорожные работы
Дорожные работы
Реконструкция трамвайных путей
Реконструкция трамвайных путей
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.