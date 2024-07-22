Дети смогут изучать сложные предметы играя

Физика? Легко! Научные детские площадки появятся на юге Москвы. Дети смогут изучать сложные предметы играя. Это будет настоящий интерактивный музей под открытым небом! Причём на нескольких площадках и по разным направлениям науки: от физики и химии до астрономии и экологии.

Дети узнают, как формировалась Солнечная система, как устроено электричество и как вычислить скорость движения. Разумеется, такие проекты невозможны без учёта мнения местных жителей.

"Сейчас в нашей стране есть уже 9 таких площадок, и опыт уже есть. И вот тот опыт, который мы видим по тем регионам, которые поставили, он очень продуктивный, прогрессивный. И жителям очень нравится. Сами жители уже даже начинают выбирать места, где эти площадки поставить. Хотят, что именно у них, в первую очередь, их поставили", - говорит летчик-космонавт, Герой России Олег Артемьев.

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