ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Научные детские площадки появятся на юге Москвы

15:09
  • понедельник
  • 22 июля 2024

Дети смогут изучать сложные предметы играя

Физика? Легко! Научные детские площадки появятся на юге Москвы. Дети смогут изучать сложные предметы играя. Это будет настоящий интерактивный музей под открытым небом! Причём на нескольких площадках и по разным направлениям науки: от физики и химии до астрономии и экологии.

Дети узнают, как формировалась Солнечная система, как устроено электричество и как вычислить скорость движения. Разумеется, такие проекты невозможны без учёта мнения местных жителей.

"Сейчас в нашей стране есть уже 9 таких площадок, и опыт уже есть. И вот тот опыт, который мы видим по тем регионам, которые поставили, он очень продуктивный, прогрессивный. И жителям очень нравится. Сами жители уже даже начинают выбирать места, где эти площадки поставить. Хотят, что именно у них, в первую очередь, их поставили", - говорит летчик-космонавт, Герой России Олег Артемьев.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Ребенок во время занятия
Ребенок во время занятия
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.