"Амазонки авангарда": В Пушкинском открывается выставка к юбилею Варвары Степановой

Варвара Степанова входила в "тесный круг" новаторов искусства

"Подруги". В Пушкинском музее открывается выставка о талантливых художницах. Без которых невозможно представить новое русское искусство. Три женщины совершили настоящий переворот в рекламе, книжной графике, фото и киномонтаже.

Публику на выставке встречает автопортрет главной героини Варвары Степановой. Весьма оригинальный. И, как сказали бы знавшие её в жизни, абсолютно не соответствующий действительности. Никакого уныния. Она была энергичная, весёлая и громкая.

"Да, она там выглядит не так привлекательно, как на фотографиях. Но надо понимать, что это не внешность она свою хотела показать, а вот тот образ конструктора будущего, которым она себя считала", - рассказал Александр Савинов, куратор выставки "Подруги. К юбилею Варвары Степановой".

Варвара Степанова - жена и соратница одного из главных героев русского авангарда - художника и фотографа Александра Родченко. Вместе с ним входила в "тесный круг" новаторов искусства. Но всегда, казалось, была чуть в тени знаменитого супруга. Поначалу работала в Москве помощником бухгалтера на фабрике скобяных изделий, а по вечерам училась в художественной школе. Там и познакомилась с подругами - Удальцовой, Поповой, Розановой. С теми, кого потом будут называть "амазонки авангарда".

"Это было то прекрасное время, когда они были вместе, когда им казалось, что они делают - но они и делали в реальности - одно и то же дело!" - отметил Александр Савинов.

В 1921-м году состоялась выставка "Пять умножить на пять равно двадцать пять" - сейчас многие искусствоведы воспринимают её как манифест русского конструктивизма. Из пяти участников - три художницы. Степанова, Попова, Экстер. Именно женщины тогда совершали революцию в рекламе, фото и киномонтаже, книжной графике. В залах - плакаты, книги, обложки журналов. Ходят легенды, как однажды Степанова, поспорив, переверстала за ночь номер "Комсомольской правды".

"Она приезжает ночью в редакцию с уже готовым набором, и его перекладывает. Она делает акцентные шрифты, немножко меняет заголовки и в результате оказывается, что на полосу входит еще 30 процентов", - рассказала Александра Данилова, куратор выставки "Подруги. К юбилею Варвары Степановой".

Они были революционерками и в театральной сценографии. Вот самая эффектная часть выставки. Специально реконструировали созданные Степановой костюмы к спектаклю Мейерхольда "Смерть Тарелкина". Неожиданное платье-галифе. Яркая шляпа. Мейерхольду пришлось по вкусу.

"Он остался доволен, потому что это было вообще новое в костюме, это было совершенно необычное, вызывающее - одежда, то есть галифе, обычно это мужские брюки, а тут - платье-галифе. Это был определенный нонсенс", - рассказала Елена Шипилова, автор реконструкции.

Но не только театр. Еще мода, дизайн. По эскизам "амазонок авангарда" выпускала одежду легендарный модельер Надежда Ламанова.

"И вы видите - там и брючки, и полупальто, и свободные формы, и геометрия. И всё это сегодня - когда мы монтировали выставку, молодежь говорила - Боже мой, я хочу тоже такую, я хочу тоже такую. Вы представляете - более 100 лет прошло, а молодежь хочет такие же вещи", - отметила Наталья Козлова, президент культурно-просветительского фонда "Магия моды".

Многие изобретения "амазонок авангарда" актуальны и сейчас. Как минимум для художников и дизайнеров это просто кладезь идей.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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