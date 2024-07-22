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От сказок до современных пьес: Театр на Таганке готовит десяток премьер

15:12
  • понедельник
  • 22 июля 2024

Сезон начнётся с популярного спектакля "Беги, Алиса, беги"

13 премьер: от сказок до современных пьес! Планы легендарной сцены на новый сезон представила директор Театра на Таганке Ирина Апексимова.

Год начнётся с популярного спектакля "Беги, Алиса, беги". Его сыграют 26 июля в Дубне, возрождая старую дружбу "физиков" и "лириков". Ну а в Москве уже 1 августа сезон откроют "Свадьбой" Павла Лунгина. Среди премьер - "Анна Каренина", "Сказка о потерянном времени", "Чужой ребёнок".

Денис Азаров представит "Пиковую даму" и "Маскарад". Репертуар дополнят и мюзиклы: "Превращение" по Кафке и "Жёлтая стрела" по Пелевину. Зрителей также ждут творческие проекты.

"Открывается новый проект у нас в театре, который называется "Творческий кластер театральная среда".  Этот проект направлен на привлечение внимания, на привлечение интереса новой молодой аудитории.  Нового зрителя. Из абсолютно разных социальных групп", - рассказала Апексимова.

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