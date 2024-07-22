Малотравматичные операции с применением робота в Сеченовке поставят на поток

Операция проводится через небольшой разрез

В клинике сердечно-сосудистой хирургии Сеченовского университета впервые сделали аортокоронарное шунтирование с применением робота. Операция проводится через небольшой разрез в несколько сантиметров. Раньше такие манипуляции могли позволить себе только пару кардиоцентров мира. Теперь они доступны и в Москве.

В клинику сердечно-сосудистой хирургии Сеченовского университета 65-летний Геннадий Есипов попал с одним из самых распространенных для своего возраста диагнозов - ишемической болезнью сердца. От мучавших его болей мужчина едва уже мог пройти без отдыха и пару сотен метров.

Такое сужение просвета коронарных артерий - сосудов, подающих к сердцу кислород и питательные вещества, кардиохирурги признали критическим для пациента. Ведь несколько лет назад он уже пережил инфаркт.

"Одна артерия у него была закрыта, в связи с чем произошел инфаркт. И вторая артерия - основная передняя межжелудочковая артерия - она имела критический стеноз. В связи с чем пациенту было показано оперативное лечение, без которого его ждал повторный инфаркт и мог быть достаточно неблагоприятный исход", - пояснил Олег Огнев, сердечно-сосудистый хирург клинического центра Сеченовского университета.

Для восстановления сердечного кровоснабжения при ишемической болезни пациентам назначают аортокоронарное шунтирование. Это операция, при которой из подкожных вен или внутренней грудной артерии человека берется сосуд и вшивается в поврежденную артерию сердца дополнительно — в обход того места, где есть закупорка либо сужение. В Сеченовском университете такие вмешательства сегодня всё чаще проводят малотравматичным способом.

"Для классической операции нужно сделать большой разрез, открыть грудную полностью клетку, а для малоинвазивной - не нужно пилить никакие кости, не нужно пилить грудную клетку. То есть, по сути, это несколько проколов, которым нужно заживать несколько дней", - отметил Роман Комаров директор клиники сердечно-сосудистой хирургии Сеченовского университета.

Изучив все нюансы малоинвазивных вмешательств, специалисты из Сеченовки решили перейти на следующий технологический уровень - с применением высокотехнологичного хирургического робота. Из-за своей сложности прежде подобные процедуры в сердечно-сосудистой хирургии выполняли лишь в единичных кардиоцентрах мира.

Благодаря новой методике минимизируется травмирование костного скелета и мягких тканей пациента во время операции и значительно ускоряется процесс восстановления. Первое аортокоронарное шунтирование с применением роботической системы, которое провели в университете Геннадию Есипову, прошло успешно. Всего пару дней после операции - и он бодро прогуливается по больничному коридору и уже строит планы на лето.

Малотравматичные операции с применением робота в Сеченовке в ближайшее время планируют поставить на поток. В первую очередь, их будут рекомендовать тяжелым больным.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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