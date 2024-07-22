В Москве провели фестиваль животных из городских приютов

На выставке была возможность обзавестись питомцем без ожидания

Климушка, Мамка и Судьба! В Москве прошел фестиваль животных из городских приютов. Найти преданного и беззлобного друга среди таких прекрасных вариантов оказалось сложной задачей! Зато, если уже определился, можно было забрать питомца с собой. Сразу, без ожидания. Правда, скрепив "союз" договором.

Здесь не только не кусаются, а, напротив, охотно дают почесать за ушком, да еще и оближут! На ВДНХ прошла самая добрая выставка и одновременно пристройство животных из двух городских приютов - "Зеленоград" и "Зоорассвет". Сюда приехали чуть больше 20 собак и кошек - самые ручные, общительные и нежные.

Этому мальчику пять лет, в приюте живет два года - попал туда после отлова. Несмотря на внушительные габариты, он очень ласковый и легко адаптируется даже к квартире.

"Мальчик хороший, контактный, добрый, ласковый. Прелесть! Бери - люби. До внимания они жадные, каждый раз ловят каждую капельку внимания. Чипированы, стерилизованы-кастрированы, привиты. Полностью обработаны", - рассказала Анна Савичева, сотрудник приюта "Зоорассвет".

На выставке есть возможность обзавестись питомцем "по сокращенной программе", без ожидания. Как и в приюте, будущие хозяева проходят собеседование и подписывают договор ответственного содержания. Но забрать пушистого друга могут сразу!

Черно-белая кошка с забавной кличкой Мамка на руках Клавдии чувствует себя уютно и расслаблено. Как будто знает, что женщина с мужем приехали на выставку специально, чтобы забрать ее домой.

Всего в двух городских приютах живут около 1700 собак и кошек, и на ВДНХ приехала только малая часть животных, готовых обрести новый дом.

"Есть такое небольшое, я бы сказал, заблуждение. Людям кажется: вот я боюсь прийти в приют, я там такое что-то страшное увижу, у меня сердце остановится. Нет, приюты не так страшно выглядят. У нас очень много волонтеров. Люди как на праздник туда приходят, а тут это просто возможность выйти за пределы нашей территориальной привязки", - рассказал Иван Зубков, ведущий специалист пресс-службы ГБУ "Доринвест".

С животными можно поиграть, погладить и погулять. Когда Ксюша с бабушкой увидели этого щенка, то поняли - это Судьба. "Собаку зовут Судьба, мы ее выбрали, потому что она очень игривая и милая", - рассказала Ксюша.

Даже если нет возможности забрать питомца домой, все равно стоит познакомиться с животными и взять шефство над понравившимся хвостатым: приходить к нему, гулять, обучать полезным привычкам и помогать найти семью.

"Волонтер я очень-очень много лет. Потому что я всю жизнь с животными, в зоопарке работала всю жизнь. Это хобби, которое отвечает нам взаимностью. У нас есть такой наш мем: "Мы спасаем их, а они спасают нас", - отметила Елена Ненарокова, волонтёр приюта "Зоорассвет".

Сейчас Елена спасает метиса Габу - эта ухоженная девочка явно жила дома и сейчас отчаянно ищет тех, кто подарит ей любовь и заботу.

Наталья Бабкина, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram