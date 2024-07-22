Роспотребнадзор оценил риск распространения вируса Чандипура в России

Все случаи зарегистрированы только в Индии
Рисков завоза и распространения в России вируса Чандипура, от которого в Индии скончались 16 человек, в России нет. Об этом в понедельник, 22 июля, рассказали в Роспотребнадзоре.
В ведомстве отметили, что все случаи заболевания до сих пор были зарегистрированы только в Индии. В штате Гуджарат 16 человек умерли после заражения новым вирусом Чандипура. Однако для России рисков распространения этой инфекции нет, цитирует сообщение Роспотребнадзора "Интерфакс".
Вирус Чандипура обычно передается через укусы москитов и вызывает одноименную лихорадку. Это заболевание проявляется высокой температурой, головной болью, мышечной слабостью и другими симптомами. Лихорадка Чандипура может быть смертельной.
В июне главный санитарный врач России Анна Попова рассказала, что наша страна пережила пик заболеваемости корью. Она подчеркнула, что интенсивный подъем заболеваемости корью идет во всем мире, однако в России он уже заканчивается.
Что касается нового штамма коронавирусной инфекции, получившего название FliRT, выявленного и в России, в Роспотребнадзоре отмечали, что он не несет никаких рисков и не приводит к более тяжелому течению инфекции. Однако важно вовремя обратиться за медицинской помощью.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram