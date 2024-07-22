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Роспотребнадзор оценил риск распространения вируса Чандипура в России

14:20
  • понедельник
  • 22 июля 2024

Все случаи зарегистрированы только в Индии

Рисков завоза и распространения в России вируса Чандипура, от которого в Индии скончались 16 человек, в России нет. Об этом в понедельник, 22 июля, рассказали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что все случаи заболевания до сих пор были зарегистрированы только в Индии. В штате Гуджарат 16 человек умерли после заражения новым вирусом Чандипура. Однако для России рисков распространения этой инфекции нет, цитирует сообщение Роспотребнадзора "Интерфакс".

Вирус Чандипура обычно передается через укусы москитов и вызывает одноименную лихорадку. Это заболевание проявляется высокой температурой, головной болью, мышечной слабостью и другими симптомами. Лихорадка Чандипура может быть смертельной.

В июне главный санитарный врач России Анна Попова рассказала, что наша страна пережила пик заболеваемости корью. Она подчеркнула, что интенсивный подъем заболеваемости корью идет во всем мире, однако в России он уже заканчивается.

Что касается нового штамма коронавирусной инфекции, получившего название FliRT, выявленного и в России, в Роспотребнадзоре отмечали, что он не несет никаких рисков и не приводит к более тяжелому течению инфекции. Однако важно вовремя обратиться за медицинской помощью.

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