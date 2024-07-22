Кабмин поддержал запрет открытия счетов для подростков без согласия родителей

Пока юные россияне в возрасте от 14 до 18 лет могут делать это без ведома родителей

Правительство России подготовило положительный отзыв на законопроект, предусматривающий запрет на открытие счетов для подростков в возрасте от 14 до 18 лет без согласия их законных представителей.

Как рассказал в понедельник, 22 июля, "Интерфаксу" источник, знакомый с документом, кабмин поддерживает указанный законопроект при условии его доработки с учетом замечаний.

Еще в марте депутаты "Единой России" Сергей Неверов и Наталья Костенко предложили запретить кредитно-финансовым организациям открывать счета подросткам без согласия их законных представителей. Инициаторы этих поправок отмечали, что "злоумышленники выкупают у несовершеннолетних банковские карты и используют эти карты для перевода и обналичивания".

Тем временем в России появилась законодательная норма, которая дает россиянам право устанавливать самозапрет на выдачу кредитов. С 1 марта 2025 года граждане России смогут установить в своей кредитной истории запрет на выдачу им кредитов банками и займов микрофинансовыми организациями.

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