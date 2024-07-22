ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кабмин поддержал запрет открытия счетов для подростков без согласия родителей

14:39
  • понедельник
  • 22 июля 2024

Пока юные россияне в возрасте от 14 до 18 лет могут делать это без ведома родителей

Правительство России подготовило положительный отзыв на законопроект, предусматривающий запрет на открытие счетов для подростков в возрасте от 14 до 18 лет без согласия их законных представителей.

Как рассказал в понедельник, 22 июля, "Интерфаксу" источник, знакомый с документом, кабмин поддерживает указанный законопроект при условии его доработки с учетом замечаний.

Еще в марте депутаты "Единой России" Сергей Неверов и Наталья Костенко предложили запретить кредитно-финансовым организациям открывать счета подросткам без согласия их законных представителей. Инициаторы этих поправок отмечали, что "злоумышленники выкупают у несовершеннолетних банковские карты и используют эти карты для перевода и обналичивания".

Тем временем в России появилась законодательная норма, которая дает россиянам право устанавливать самозапрет на выдачу кредитов. С 1 марта 2025 года граждане России смогут установить в своей кредитной истории запрет на выдачу им кредитов банками и займов микрофинансовыми организациями.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Открытие счета в банке
Открытие счета в банке
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.