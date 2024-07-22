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Киркоров обратился к врачам после слов Успенской о "женоненавистнике"

15:11
  • понедельник
  • 22 июля 2024

Певца глубоко ранили оскорбления

Российский певец Филипп Киркоров до сих пор не сможет простить свою коллегу Любовь Успенскую за неприятные слова в его адрес.

Ранее Успенская дала интервью журналистке Алене Жигаловой, в котором назвала Киркорова "женоненавистником". Певец очень оскорбился, учитывая их многолетнюю дружбу. Как результат – он подал в суд с требованием моральной компенсации в размере 10 миллионов рублей и опровержением сказанного.

Сейчас в Замоскворецком суде Москвы рассматривается это дело. Адвокат артиста рассказал, что его клиент сильно нервничал из-за интервью и что ему пришлось обратиться за помощью к специалистам.

"Были консультации с врачами, вопросы были интимного характера, которые я не имею права разглашать, но страдания действительно были", - сказал адвокат Александр Добровинский (цитата по РИА Новости).

При этом сама Успенская в долгу не осталась – она подала иск к Киркорову на 10 миллионов рублей из-за того, что тот в интервью телеканалу "Муз-ТВ" назвал ее попрошайкой". Дело начнет рассматривать Таганский районный суд в августе.

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