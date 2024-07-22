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ВСУ за сутки потеряли до 1970 человек и танк Leopard

14:29
  • понедельник
  • 22 июля 2024

Наша армия продолжает наступать

Совокупные потери Вооруженных сил Украины за минувшие сутки составили до 1970 человек.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявили в Минобороны России. Только в зоне ответственности группировки войск "Запад" украинская армия потеряла более 520 военнослужащих.

Помимо потерь в живой силе, противник лишился немецкого танка Leopard, американского БТР М113, пять американских 155-мм гаубицы М777, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50 и ряд другой иностранной техники.

Ранее ВС России пресекли ротацию ВСУ ударом по вокзалу в Харькове. Он пришелся по железнодорожной ветке от Южного вокзала до Новоселовки.

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