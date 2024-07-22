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ВС России пресекли ротацию ВСУ ударом по вокзалу в Харькове

14:17
  • понедельник
  • 22 июля 2024

На место взрыва направилось множество карет скорой помощи

Удар российской ракеты пресек ротацию украинских войск. О сильном взрыве в районе вокзала в Харькове сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

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По словам Лебедева, ночной прилет ракеты отменил ротацию бандеровцев в сторону Волчанска. Как сообщили подпольщики, как раз в это время на вокзале шла погрузка техники, боекомплекта и личного состава.

Агенты сопротивления в Харькове уточнили, что удар пришелся по железнодорожной ветке от Южного вокзала до Новоселовки. В результате произошла детонация. На место взрыва направилось много карет скорой помощи, передает РИА Новости.

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