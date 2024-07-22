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Названа предварительная причина смертельного пожара во время квеста в Махачкале

14:52
  • понедельник
  • 22 июля 2024

Погибли две девушки

Следственный комитет выясняет обстоятельства трагедии в Махачкале, где во время прохождения квеста погибли две девушки.

По предварительной версии, один из сотрудников в результате неосторожного обращения с бензином устроил пожар. Участники оказались заблокированы в здании и не смогли покинуть горящее помещение.

Одна из девушек погибла от отравления угарным газом. А вторая в тяжёлом состоянии и ожогами 100 процентов поверхности тела - была доставлена в больницу, где скончалась через несколько часов.

 

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