Названа предварительная причина смертельного пожара во время квеста в Махачкале

Погибли две девушки

Следственный комитет выясняет обстоятельства трагедии в Махачкале, где во время прохождения квеста погибли две девушки.

По предварительной версии, один из сотрудников в результате неосторожного обращения с бензином устроил пожар. Участники оказались заблокированы в здании и не смогли покинуть горящее помещение.

Одна из девушек погибла от отравления угарным газом. А вторая в тяжёлом состоянии и ожогами 100 процентов поверхности тела - была доставлена в больницу, где скончалась через несколько часов.

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