Таких специалистов на всю Великобританию – около сотни

Российская ракета уничтожила 18 бойцов британского элитного спецназа на Украине. Об этом сообщил американский генерал в отставке, бывший советник НАТО, ведущий блог "US Civil Defense News".

По данным экс-военного, в результате удара погибли бойцы британской Специальной воздушной службы (SAS), и еще 25 были ранены. Информацию косвенно подтвердили в николаевском подполье: по данным агентуры, в результате удара по расположению противника в Черноморске Одесской области ликвидированы 18 наемников.

Российский военный эксперт Константин Сивков, в свою очередь, заявил, точный удар ВКС России уничтожил в Одессе всю британскую диверсионную элиту. Сивков уточнил, что в составе отправленного на Украину диверсионного отряда британского спецназа было много ценных специалистов, которых на всю Великобританию - 100−120 человек. По данным эксперта, координаты для удара ВКС России, нанесенного 2 дня назад, передали украинские военнослужащие.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram