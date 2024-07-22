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Новости СВО: Ракетный удар ВС России ликвидировал отряд элитного британского спецназа

14:44
  • понедельник
  • 22 июля 2024

Таких специалистов на всю Великобританию – около сотни

Российская ракета уничтожила 18 бойцов британского элитного спецназа на Украине. Об этом сообщил американский генерал в отставке, бывший советник НАТО, ведущий блог "US Civil Defense News".

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По данным экс-военного, в результате удара погибли бойцы британской Специальной воздушной службы (SAS), и еще 25 были ранены. Информацию косвенно подтвердили в николаевском подполье: по данным агентуры, в результате удара по расположению противника в Черноморске Одесской области ликвидированы 18 наемников.

Российский военный эксперт Константин Сивков, в свою очередь, заявил, точный удар ВКС России уничтожил в Одессе всю британскую диверсионную элиту. Сивков уточнил, что в составе отправленного на Украину диверсионного отряда британского спецназа было много ценных специалистов, которых на всю Великобританию - 100−120 человек. По данным эксперта, координаты для удара ВКС России, нанесенного 2 дня назад, передали украинские военнослужащие.

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