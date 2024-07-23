Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака

Стрельцы получат важное сообщение или письмо
Овны
Этот день требует осторожности: борьба Солнца с Плутоном не обещает ничего хорошего. Свидания, шопинг, процедуры красоты, зачатие детей – только не сегодня!
Тельцы
На работе или дома, а может быть в обеих частях этого маршрута может быть горячо. Держите себя в руках: если вы вспылите, разгорится настоящий пожар.
Близнецы
Такое трудно представить, но вы рискуете потерпеть неудачу на переговорах или просто сказать что-то не то. Следите за словами и не заключайте пока договоров.
Раки
Звезды накладывают вето на дорогостоящие покупки и денежные переводы. Это день материальных потерь, исправить или вернуть средства будет невозможно.
Львы
Противостояние Солнца в вашем знаке и Плутона в Водолее, увы, делает день не самым радужным. Любимый человек или деловой партнер могут неприятно удивить.
Девы
Отложите важные дела и устройте день заботы о себе. Сделайте что-то для здоровья: сходите на массаж или другую приятную процедуру, устройте вечер релакса.
Весы
Вы можете оказаться в неприятной ситуации в социальных сетях, общем чате или дружеской компании. На вас могут попытаться надавить – будьте готовы постоять за себя.
Скорпионы
Вам придется задержаться на работе или весь день решать семейные проблемы. Этот день непрост, не уходите с головой в разборки и следите за самочувствием.
Стрельцы
Вы получите важное сообщение или письмо, либо состоится сложный разговор. Не выдайте случайно секреты и меньше говорите, чтобы не попасть впросак.
Козероги
Вам предстоят деликатные дела, в которые вы не хотите посвящать окружающих. Но все же есть смысл сначала узнать, какие есть подводные камни.
Водолеи
Партнеры – как деловые, так и романтические – способны поставить вас в неловкое положение. Если вам некомфортно, не молчите!
Рыбы
Что бы ни случилось, берегите здоровье – оно сейчас на первом месте. Избегайте многолюдных мест, странных людей, физических нагрузок, отдохните от активности.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram