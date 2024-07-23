Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака

Стрельцы получат важное сообщение или письмо

Овны

Этот день требует осторожности: борьба Солнца с Плутоном не обещает ничего хорошего. Свидания, шопинг, процедуры красоты, зачатие детей – только не сегодня!

Тельцы

На работе или дома, а может быть в обеих частях этого маршрута может быть горячо. Держите себя в руках: если вы вспылите, разгорится настоящий пожар.

Близнецы

Такое трудно представить, но вы рискуете потерпеть неудачу на переговорах или просто сказать что-то не то. Следите за словами и не заключайте пока договоров.

Раки

Звезды накладывают вето на дорогостоящие покупки и денежные переводы. Это день материальных потерь, исправить или вернуть средства будет невозможно.

Львы

Противостояние Солнца в вашем знаке и Плутона в Водолее, увы, делает день не самым радужным. Любимый человек или деловой партнер могут неприятно удивить.

Девы

Отложите важные дела и устройте день заботы о себе. Сделайте что-то для здоровья: сходите на массаж или другую приятную процедуру, устройте вечер релакса.

Весы

Вы можете оказаться в неприятной ситуации в социальных сетях, общем чате или дружеской компании. На вас могут попытаться надавить – будьте готовы постоять за себя.

Скорпионы

Вам придется задержаться на работе или весь день решать семейные проблемы. Этот день непрост, не уходите с головой в разборки и следите за самочувствием.

Стрельцы

Вы получите важное сообщение или письмо, либо состоится сложный разговор. Не выдайте случайно секреты и меньше говорите, чтобы не попасть впросак.

Козероги

Вам предстоят деликатные дела, в которые вы не хотите посвящать окружающих. Но все же есть смысл сначала узнать, какие есть подводные камни.

Водолеи

Партнеры – как деловые, так и романтические – способны поставить вас в неловкое положение. Если вам некомфортно, не молчите!

Рыбы

Что бы ни случилось, берегите здоровье – оно сейчас на первом месте. Избегайте многолюдных мест, странных людей, физических нагрузок, отдохните от активности.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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