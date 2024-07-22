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Зеленский оценил выход Байдена из президентской гонки

14:54
  • понедельник
  • 22 июля 2024

По словам украинского политика, это было трудное решение

Украинский лидер Владимир Зеленский в понедельник, 22 июля, прокомментировал решение президента США Джо Байдена отказаться от участия в ноябрьских выборах главы государства.

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Как написал Зеленский в соцсетях, Байден принял "трудное, но сильное решение". Украинский политик заверил, что это решение "мы уважаем", сообщает РИА Новости.

Ранее отмечалось, что заявление президента США Джо Байдена об отказе от участия в ноябрьских выборах главы государства разделили политических лидеров европейских стран на три лагеря. Далеко не все выразили поддержку американскому политику.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не были сильно удивлены выходу Байдена из предвыборной гонки, так как научились уже ничему не удивляться по теме выборов в США.

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