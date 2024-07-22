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МВД предложило запретить ездить на снегоходах и квадроциклах без экзаменов

15:18
  • понедельник
  • 22 июля 2024

Нарушивших это требование предлагается штрафовать как за езду без прав

Министерство внутренних дел России предлагает закрыть в законодательстве лазейку, позволяющую водителям автомобилей управлять снегоходами, квадроциклами и трициклами с мотоциклетным рулем без дополнительных экзаменов.

МВД предлагает изменить порядок выдачи водительских удостоверений. Так, водители, с обратной стороны прав которых напротив категории B1 нет отметок, смогут ездить только на транспортных средствах и спецтехнике с автопосадкой.

Чтобы ездить с мотопосадкой, нужно будет иметь категорию А либо дополнительно проучиться в автошколе на технике с мотоциклетным рулем, открыв категорию B1 c отметкой MS, пишет "Коммерсантъ".

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что нужно лишать водительских прав за незаконную установку знака "Инвалид" на автомобиль. Парламентарий подчеркнул, что из-за таких нарушителей настоящие инвалиды не могут получить беспрепятственный доступ к специальной инфраструктуре.

Тем временем в Государственной думе решили поощрить добросовестных водителей. Тем, кто не нарушает ПДД и не провоцирует дорожно-транспортные происшествия, предлагают выдавать права не на 10, а на 15 лет. Это означает, что таким водителям пришлось бы реже проходить медосмотр и платить пошлину.

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