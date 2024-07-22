Потерпевшие крушение японские вертолеты нашлись на пятикилометровой глубине

В аварии погибли 8 человек

Японский беспилотный аппарат Deep Tow, способный погружаться на 6 тысяч метров, обнаружил вертолеты морских сил самообороны, потерпевшие крушение в апреле этого года. Машины найдены на пятикилометровой глубине, сообщило агентство Киодо.

Deep Tow зафиксировал номера аппаратов, что позволило их идентифицировать. Это те самые два вертолета SH60K Mitsubishi, которые в апреле перестали выходить на связь в районе острова Понафидина около архипелага Идзу. С одного из них поступил сигнал бедствия, позже были обнаружены фрагменты машин. Погибли 8 членов экипажа.

Вертолеты во время учений отрабатывали выявление подводной лодки. Следствие считает, что причинами крушения стали невнимательность экипажей и недостаток взаимодействия с руководством, передает РИА Новости.

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