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Путин разрешил тратить маткапитал на индивидуальное жилищное строительство

15:28
  • понедельник
  • 22 июля 2024

Подписан соответствующий закон

Теперь можно тратить материнский капитал на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) через механизм счетов эскроу. Суть в том, что маткапитал (или его часть) кладутся на счет эскроу, бенефициаром по которому является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие строительство дома. В случае прекращения договора счета эскроу, можно вернуть средства. Закон начнет действовать с марта следующего года, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что забрать неизрасходованный остаток материнского капитала в сумме до десяти тысяч рублей смогут свыше 730 тысяч российских семей.

А еще в Госдуме предложили тратить средства маткапитала на покупку путевок в детские лагеря и санатории. Эта возможность позволит значительно улучшить здоровье детей, заявила первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

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