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Забудет и вновь пойдет на выборы: Трамп допустил возвращение Байдена

15:46
  • понедельник
  • 22 июля 2024

Политик не перестает подшучивать над президентом

Кандидат в президенты США Дональд Трамп иронично отреагировал на решение Джо Байдена сняться с президентской гонки.
Трамп потребовал компенсации за мошенничество Байдена

"Это еще не конец! Завтра утром жулик Джо Байден проснется и забудет, что сегодня снялся с президентской гонки!", - написал политик в социальных сетях.

Байден объявил о своем решении отказаться от участия в выборах накануне. Политик заявил, что поддерживает кандидатуру вице-президента Камалы Харрис в качестве своей преемницы.

Окончательное решение о выдвижении кандидата от Демократической партии будет принято в августе на съезде. На эту роль претендуют губернаторы трех штатов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не были сильно удивлены выходу Байдена из предвыборной гонки, так как научились уже ничему не удивляться по теме выборов в США.

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