ЦБ представил новую систему расчета курса доллара и евро

Регулятор считает, что для конвертируемости рубля не нужны биржевые торги

Банк России презентовал новую систему расчета курса доллара и евро. Она предполагает, что курсы будут устанавливаться на основе информации о внебиржевых сделках между банками, заключенных в течение дня до 15:30 мск.

Как пишут "Ведомости", ЦБ будет отсекать крайние значения курса, выбивающиеся из среднего диапазона — 25% нижних и верхних значений сделок с долларом и евро учитываться не будут. Затем Банк России проведет "взвесит" выбранные значения с учетом величины транзакции. Сделки большего размера будут сильнее влиять на курс валюты, чем незначительные операции.

Предполагается, что подобный механизм сократит риски манипуляций — например, если несколько игроков проведут между собой сделку такого размера, которая принципиальным образом скажется на официальном курсе.

После того, как Соединенные Штаты внесли в рестрикционный список Московскую биржу, фондовые торги евро и долларом были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

ЦБ подчеркивал, что курс рубля определяется балансом спроса и предложения валюты, которые компании получают от внешнеторговой деятельности. При этом площадка, на которой заключаются сделки, не важна.

Через месяц регулятор отметил, что смена биржевой торговли американским долларом и евро на внебиржевую имел минимальные последствия для российской валюты. Ситуация с курсом рубля стабилизировалась.

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