ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ЦБ представил новую систему расчета курса доллара и евро

15:39
  • понедельник
  • 22 июля 2024

Регулятор считает, что для конвертируемости рубля не нужны биржевые торги

Банк России презентовал новую систему расчета курса доллара и евро. Она предполагает, что курсы будут устанавливаться на основе информации о внебиржевых сделках между банками, заключенных в течение дня до 15:30 мск.

Как пишут "Ведомости", ЦБ будет отсекать крайние значения курса, выбивающиеся из среднего диапазона — 25% нижних и верхних значений сделок с долларом и евро учитываться не будут. Затем Банк России проведет "взвесит" выбранные значения с учетом величины транзакции. Сделки большего размера будут сильнее влиять на курс валюты, чем незначительные операции.

Предполагается, что подобный механизм сократит риски манипуляций — например, если несколько игроков проведут между собой сделку такого размера, которая принципиальным образом скажется на официальном курсе.

После того, как Соединенные Штаты внесли в рестрикционный список Московскую биржу, фондовые торги евро и долларом были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

ЦБ подчеркивал, что курс рубля определяется балансом спроса и предложения валюты, которые компании получают от внешнеторговой деятельности. При этом площадка, на которой заключаются сделки, не важна.

Через месяц регулятор отметил, что смена биржевой торговли американским долларом и евро на внебиржевую имел минимальные последствия для российской валюты. Ситуация с курсом рубля стабилизировалась.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Центробанк России
Центробанк России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.