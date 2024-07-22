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Российские дроны навели трехтонную бомбу на расположение ВСУ

15:41
  • понедельник
  • 22 июля 2024

В зону поражения попали 50 боевиков и бронетехника

Пункт временной дислокации батальона 13-й бригады ВСУ в Липцах Харьковской области ликвидирован ударом ВС России. Трехтонную фугасную авиабомбу ФАБ-3000 на цель навели дроны, сообщили в Минобороны.

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По данным военного ведомства, в зоне поражения оказались 50 боевиков ВСУ, бронеавтомобиль и три пикапа. Специалисты поясняют, что ФАБ-3000 способна поражать укрепленные цели — такие, как долговременные сооружения и углубленные командные пункты.

Взрыв этой бомбы способен покрыть площадь, сопоставимую с 11 футбольными полями. С такой боевой мощью нельзя не считаться - сложно представить такую цель, которую бы нельзя было поразить этим оружием, говорят военные.

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