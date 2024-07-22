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Думский комитет поддержал введение доплаты для пенсионеров от 80 лет

15:55
  • понедельник
  • 22 июля 2024

Ее предлагают также ввести для инвалидов I группы

Комитет Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов на заседании поддержал поправку о ежемесячной индексируемой прибавке к пенсии для пенсионеров старше 80 лет, а также инвалидов I группы.
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Как уточняет ТАСС, выплата в размере 1,2 тысячи рублей будет устанавливаться лицам, достигшим возраста 80 лет или являющимся инвалидами I группы, в беззаявительном порядке. Эта выплата будет повышаться на районный коэффициент и ежегодно индексироваться.

Исключения составят инвалиды с детства I группы, к пенсии которых производится ежемесячная выплата в связи с осуществлением за ними ухода родителем или опекуном.

Ранее в России решили вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам с 1 февраля 2025 года. Это коснется 7,87 миллиона человек и поможет вернуть в экономику опытные кадры, включая педагогов и медиков, а также повысит производительность труда.

В апреле в стране выросли социальные пенсии — на индексацию пенсии правительство выделило из федерального бюджета 37,5 миллиарда рублей. Это повышение затронуло более четырех миллионов россиян.

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