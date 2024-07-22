Муцениеце подтвердила роман с женатым Кологривым

Отношения долго не продлились

Никита Кологривый получил широкую известность после выхода на экраны многосерийного фильма "Слово пацана. Кровь на асфальте". Однако куда больше о нем стали говорить, когда актер, исполнивший роль Кощея, начал публично высказываться о своих коллегах, причем в основном в не очень приятном ключе. В результате скандалы шлейфом преследовали Никиту.

А потом поползли слухи о романе Корогривого с актрисой Агатой Муцениеце, который якобы вспыхнул, когда они принимали участие в одном проекте. Позже Никита признался, что действительно встречался с бывшей женой актера Павла Прилучного. Правда, по какой-то причине недавно в другом интервью он дал понять, что его слова просто вырвали из контекста. Говорят, Никита сказал так потому, что на момент предполагаемого романа с Агатой был женат.

Меж тем в новом выпуске шоу Павла Воли приглашенная гостья Агата Муцениеце подтвердила, что встречалась с Никитой Кологривым. Однако актриса дала понять, что длился их роман недолго.

"Это был роман. Но он как был, так и сплыл. Недолгий…" (прочитала вслух цитату Кологривого Муцениеце. - Прим.ред.) Я абсолютно согласна с Никитой. Лучше и не скажешь! Никита супер! Я считаю, что он очень классный", - с широкой улыбкой заявила Агата.

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