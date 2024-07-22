"Дом ужасов": появились новые данные по делу о смертельном квесте в Махачкале

Ведется следствие

В Махачкале задержали аниматора заведения, в котором во время прохождения квеста погибли две девушки, а еще один посетитель серьезно пострадал и сейчас находится в больнице. По версии следствия, в результате неосторожного обращения с горючим подозреваемый устроил пожар. Пламя быстро охватило помещение, и участники игры оказались в огненной ловушке. Уже известно, что квест проводили нелегально.

Вечером, когда произошёл пожар, на квест пришли две подруги: Мадина и Асият. Асият только в минувший вторник вышла замуж. Супруг Саид был вместе с ней. По данным следствия, аниматор приковал девушек наручниками и начал файер-шоу. Надел перчатку. Облил её бензином и поджог. Буквально через несколько секунд пламя перекинулось на пол, на обитые деревом стены. Очевидцы говорят: на двери в заведении и на окнах были решётки. Когда их выломали снаружи, сотрудники заведения сбежали.

Так называемый "Дом ужасов" в Махачкале работал до часу ночи. Пожар вспыхнул перед самым закрытием. Есть информация, что первыми пожарных вызвали даже не работники квест-рума, а посетители соседнего кафе, которые увидели дым, идущий из окон подвального помещения.

Владельцы "Дома ужасов" приглашали любителей острых ощущений. В темноте под зловещую музыку посетителей пугали. Один недовольный клиент написал в отзывах: одевали мешки на голову и трогали детей. Но изюминкой, судя по всему, была техасская резня бензопилой.

Саид пытался спасти свою жену и её подругу. Сейчас он в ожоговом отделении. Асият скончалась на месте. Мадина - утром в больнице. По поступившей информации, владелец заведения заявил следователям, что в момент трагедии был в другом городе и о квесте с огнём он якобы ничего не знал. Мол, это импровизация аниматоров. Одного из них - сотруднику всего 18 - задержали полицейские.

Уголовное дело возбудили по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух человек". И если хронологию событий следователи, в принципе, уже установили, но вопросов, как такое могло произойти, всё равно не мало. Например, как и кем регламентировалось и проверялась деятельность заведения, в прямом смысле слова, ставшим домом ужаса для посетителей.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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