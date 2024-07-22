Задержан аниматор смертельного квеста в Махачкале

Юноша дал показания

18-летний парень, который за деньги пугал клиентов, задержан и прошел допрос. Он объяснил, что не рассчитал количество горючего, которое вылил на перчатку, а потом поджег. Юноша сказал, что пытался потушить ее, но у него ничего не получилось. В результате начался пожар, итогом которого стали два трупа. Девушки - посетительницы квеста "Дом ужасов" в Махачкале - умерли в больнице от полученных травм, передает телеграм-канал SHOT.

Также стало известно, что участники развлекательного реалити-шоу, когда начался пожар, кричали, звали на помощь и даже выбивали стекла, чтобы спастись. Как сообщает телеграм-канал Mash, очевидцы побежали спасать людей, но не смогли открыть двери и самостоятельно выломали оконную решетку.

Оказавшиеся неподалеку сотрудники ППС обратили внимание на толпу людей и, выяснив, что происходит, пробрались к комнату, где оказались заблокированы игроки. Именно они вытащили двух девушек, которые впоследствии умерли в больнице.

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