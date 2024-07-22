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В Москве завершился Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол-2024"

16:18
  • понедельник
  • 22 июля 2024

Объявлены итоги

В цирковом фестивале "Идол-2024" в столице приняли участие артисты из 17 стран, в частности, Германии, Китая и Испании. Мероприятие проходило с 18 по 21 июля в Большом московском цирке на проспекте Вернадского.

Как отмечается на портале мос.ру, участники показали более 20 номеров.

"Среди участников — призеры различных международных цирковых соревнований, исполнители уникальных трюков, а также артисты, установившие мировые рекорды. Они показали 22 номера, такие как скоростное жонглирование, эквилибр на руках, акробатика с шестами, воздушный полет, джигитовка на лошадях, дрессура диких животных, клоунада и другие. Все программы сопровождались шоу-постановками балета Большого московского цирка на проспекте Вернадского. Ведущими стали народный артист России Эдгард Запашный и телеведущая Яна Кошкина", - говорится в сообщении.

Золотой приз фестиваля достался номеру "Баланс с чашами на голове" китайской акробатической труппы, также номеру под руководством Алексея Зарипова и коллективу из КНДР под руководством Ким Гван Гука.

Ранее сообщалось, что в рамках проекта "Лето в Москве" с 15 июля по 11 августа на семи сценических площадках Бульварного кольца проходит масштабный фестиваль "Театральный бульвар".

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Фестиваль циркового искусства "Идол-2024" в Москве
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