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Венгрия пригрозила перекрывшей нефть Украине

16:38
  • понедельник
  • 22 июля 2024

Дело может дойти до суда

Европейские страны всполошились, когда Украина якобы остановила транзит нефти из России. Будапешт и Братислава запросили консультации с Киевом при посредничестве Еврокомиссии (ЕК). По мнению министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто, действия Украины нарушают соглашение Киева и ЕС об ассоциации с Евросоюзом.

"Я говорил с министром иностранных дел Украины. По его словам, они не запрещали транзит нефти, но это неправда. У ЕК есть три дня на то, чтобы выполнить наш запрос, после чего мы передадим это дело в суд", - цитирует угрозу Сийярто Reuters.

По словам венгерского министра, действия Украины нарушают пункт соглашения, где речь идет о том, что страна не может нарушать поставки энергоносителей в страны ЕС через свою территорию.

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