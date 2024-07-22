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В Польше снесли памятник советско-польскому братству по оружию

18:06
  • понедельник
  • 22 июля 2024

Его установили в 1972 году

Европа продолжает войну с мемориальными объектами, которые связаны с нашей страной. Очередной жертвой стал памятник советско-польскому братству по оружию в Новограде - это на севере Польши.

Его установили в 1972-м - в 55-ю годовщину Великой Октябрьской революции. На волне русофобских настроений уже много лет звучали призывы к уничтожению монумента, но местные власти были против.

Новая администрация города дала согласие на демонтаж. Трансляцию сноса в прямом эфире вёл польский Институт национальной памяти. Под аплодисменты собравшихся монумент столкнули с пьедестала, и он разрушился.

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Снос памятника советско-польскому братству по оружию в Польше
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