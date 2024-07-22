"Филя, возьмешь мелочью?": Успенская поиздевалась над Киркоровым после его победы

Королева шансона должна поп-королю "всего" 70 тысяч

Любовь Успенская публично отреагировала на постановление суда, согласно которому ей нужно заплатить 280 тысяч рублей Филиппу Киркорову (70 из них — за моральный ущерб). На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" певица не сдержала иронии.

"Суд оценил "честь и достоинство" Киркорова в 70 тысяч рублей. Видимо, чаевые. Просил он с меня десять миллионов за свои "страдания". Своим адвокатам Киркоров по квитанции заплатил один миллион рублей. Отличная сделка. Филя, возьмешь мелочью?" - издевательски поинтересовалась у Киркорова Успенская.

Напомним, что поводом для разбирательства стало интервью певицы, в котором она назвала Филиппа женоненавистником. Адвокат артиста в суде отмечал, что Киркоров якобы даже обращался за консультацией к врачам после интервью Любови Успенской, которое доставило ему страдания.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram