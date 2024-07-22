ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Филя, возьмешь мелочью?": Успенская поиздевалась над Киркоровым после его победы

17:16
  • понедельник
  • 22 июля 2024

Королева шансона должна поп-королю "всего" 70 тысяч

Любовь Успенская публично отреагировала на постановление суда, согласно которому ей нужно заплатить 280 тысяч рублей Филиппу Киркорову (70 из них — за моральный ущерб). На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" певица не сдержала иронии.

"Суд оценил "честь и достоинство" Киркорова в 70 тысяч рублей. Видимо, чаевые. Просил он с меня десять миллионов за свои "страдания". Своим адвокатам Киркоров по квитанции заплатил один миллион рублей. Отличная сделка. Филя, возьмешь мелочью?" - издевательски поинтересовалась у Киркорова Успенская.

Напомним, что поводом для разбирательства стало интервью певицы, в котором она назвала Филиппа женоненавистником. Адвокат артиста в суде отмечал, что Киркоров якобы даже обращался за консультацией к врачам после интервью Любови Успенской, которое доставило ему страдания.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Певица Любовь Успенская
Певица Любовь Успенская
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.