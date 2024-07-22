"Шансы мизерные": специалист высказался о победе Камалы Харрис на выборах

Он уверен, что одержит верх Дональд Трамп

Выборы президента США состоятся в ноябре. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять нынешний глава государства Джо Байден. Однако после провальных теледебатов с Дональдом Трампом однопартийцы и спонсоры заговорили о смене кандидатуры.

На днях Джо Байден, который утверждал, что еще сможет ближайшие четыре года успешно прослужить стране, объявил о выходе из президентской гонки. Ему на смену пришла Камала Харрис.

Однако ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, лектор российского общества "Знание" Константин Блохин уверен, что Камала Харрис вряд ли сможет стать новым американским президентом.

"Шансы на победу Харрис довольно мизерные. Иначе Байдена бы не держали до упора. У нее рейтинги низкие, она себя дискредитировала", - уверен эксперт.

Он объяснил, что у американцев есть "такая идея фикс" - продвигать на руководящие посты цветных женщин. Более того, специалист считает, что в Демократической партии США глубокий системный кризис, там нет настолько ярких харизматичных лидеров, сопоставимых с Дональдом Трампом.

"Если не будет второго покушения на Трампа, успешного, если все пройдет по правилам, без фальсификаций, без голосования по почте, то, я думаю, следующим президентом США станет Трамп", - заключил Блохин в интервью РИА Новости.

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