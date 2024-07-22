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МАК раскрыл детали крушения пассажирского самолета под Коломной

17:57
  • понедельник
  • 22 июля 2024

Появились первые официальные данные

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) установил обстоятельства крушения Superjet недалеко от деревни Апраксино под Коломной. Согласно официальным данным, перед крушением пассажирский самолет управлялся вручную, произошло превышение скорости, борт стал пикировать. При этом экипаж пробовал вывести машину из пикирования с помощью рукояти управления, но это не удалось, передает ТАСС.

Напомним, самолет SSJ 100, который летел с авиазавода под Луховицами в столичный аэропорт Внуково, потерпел крушение 12 июля. В воздушном судне находились три члена экипажа — они погибли.

Примечательно, что авиакатастрофы можно было бы избежать, если бы самолет совершил обязательный облет после заводского технического обслуживания. Дело в том, что по регламенту первыми на борт должны подняться летчики-испытатели, которые проверяют все системы воздушного судна. Они бы заметили технические неисправности самолета, в отличие от штатного экипажа.

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