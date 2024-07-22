Россияне с низким доходом смогут открыть специальные соцвклады

Президент подписал соответствующий закон

Примечательно, что открывать социальный банковский счет и социальный банковский вклад смогут только те, кто получает соцподдержку. При этом в документе, который опубликован на портале правовой информации, указано, что на счет или вклад можно максимум положить 50 тысяч рублей. Срок существования этого специального вклада или счета - год, но с возможностью пролонгации при условии, что гражданин продолжает получать соцподдержку. Новый закон начнет свое действие в июле следующего года, передает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин разрешил тратить маткапитал на индивидуальное жилищное строительство через механизм счетов эскроу. Суть в том, что материнский капитал (или его часть) кладутся на счет эскроу, бенефициаром по которому является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие строительство дома. В случае прекращения договора счета эскроу, можно вернуть средства. Закон начнет действовать с марта следующего года.

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