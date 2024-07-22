Польша попросила ЕС разрешить Украине бить вглубь России

По мнению дипломата, это легальная оборона

С подобной инициативой выступил глава МИД Польши Радослав Сикорский. По его мнению, Украина должна применять оружие дальнего радиуса действия, чтобы предотвращать атаки, "поражая самолеты, которые несут ракеты, и аэродромы, с которых они взлетают".

"Я думаю, что это была бы легальная оборона в свете международного права", - приводит слова Сикорского РИА Новости.

Ранее стало известно, что в Польше снесли памятник советско-польскому братству по оружию, который установили в 1972 году, в 55-ю годовщину Великой Октябрьской революции. Трансляцию сноса в прямом эфире вел польский Институт национальной памяти. Под аплодисменты собравшихся монумент столкнули с пьедестала, и он разрушился при падении.

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