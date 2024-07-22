Будапешт и Братислава запросили консультации с Киевом при посредничестве ЕК

Венгрия и Словакия обратились в Европейскую комиссию с просьбой начать процесс консультаций из-за того, что Украина прекратила транзит российской нефти через свою территорию в эти страны. Глава венгерского МИДа Петер Сийярто заявил, что такое решение неприемлемо, а премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил ответными мерами. Киев объясняет свои действия включением компании "Лукойл" в чёрный список ЕС. Вот только нефть из России Будапешт и Братислава получали по южной ветке трубопровода "Дружба", которая освобождена от санкций Евросоюза. В чём истинная причина?

Явно раздраженный мирными инициативами Виктора Орбана и его поездками для этого в Москву и Пекин Зеленский, недолго думая, решил отомстить. Вариантов для этого было немного. Самый очевидный - перекрыть транзит российской нефти в Венгрию и Словакию. Что Киев, собственно, и сделал, не учтя, правда, одного важного момента.

"Этот шаг Киева является крайне недружественным и неожиданным, учитывая тот факт, что в июне именно Венгрия больше всего импортировала электроэнергии на Украину", - заявил Петер Сийярто.

То есть теоретически Будапешт вполне может поступить зеркально. И для Украины это будет крайне чувствительно, учитывая, что 70 процентов её энергомощностей уничтожено. Именно такую цифру обозначил сегодня глава Евродипломатии Жозеп Боррель, предваряя заседание министров иностранных дел Евросоюза. На нём, в числе прочих, также обсуждалось и поведение Венгрии, которым в Брюсселе тоже очень недовольны.

"Мы обсудим то, что произошло за последние недели - от визита премьер-министра Орбана в Москву, Киев и Пекин до выступлений его министра иностранных дел в Совете Безопасности ООН. В ходе него Петер Сийярто обвинил ЕС в разжигании войны на Украине", - заявил Жозеп Боррель.

Непонятно только, что в этих словах не так, учитывая, какие усилия большинство европейских стран, да и сам Евросоюз прилагают, чтобы украинский конфликт продолжался как можно дольше. Чехия, к примеру, сегодня заявила, что активно ищет деньги для того, чтобы закупить ещё снарядов для ВСУ. Поляки отрапортовали, что транспортно-логистический хаб в Жешуве, через который идут основные поставки западного оружия на Украину, будет расширен. Вот только Зеленский по этому поводу особой радости не испытывает, уже публично намекая, пишет CNN, что Киев все-таки может пойти на переговоры с Москвой, учитывая целый ряд обстоятельств.

"В ходе продолжающихся военных действий российские силы медленно, но весьма успешно продвигаются. В то же время за пределами зоны боевых действий возникают вопросы относительно готовности некоторых ближайших и наиболее важных союзников Украины — в частности, Соединённых Штатов и Германии — продолжать вкладывать ресурсы в поддержку Киева", - пишут СМИ.

Вериться в это, конечно, с трудом. Слишком много ресурсов и денег было вложено в проект под названием Украина. И представители киевского режима находятся под тотальным контролем Запада. Именно он в марте 22-го приказал Зеленскому продолжать войну. Это обернулось для Украины сотнями тысяч погибших и потерей значительных территорий, с которой, считает бывший глава службы внутренней безопасности Германии Ханс-Георг Маасане, надо будет смириться. Как и с тем, что НАТО на выручку Киеву не придёт:

"Господину Зеленскому придётся самому разобраться с этой ситуацией. И я бы рекомендовал ему сосредоточиться на прекращении огня и выбросить из головы то, что Путина можно победить. Что Россию можно расколоть или оккупировать. Ему следует выбросить из головы мысль о том, что в России тоже может произойти смена режима. Я этого вообще не вижу. А ещё ему придётся смириться с тем, что после войны границы Украины будут другими".

Готовить украинское население к этому уже начали, собираясь именно на граждан переложить ответственность за принятие столь сложного решения. Мэр Киева Кличко в интервью итальянским журналистам как раз и рассуждает на эту тему, объясняя, что без референдума здесь не обойтись.

"Мэр Киева Виталий Кличко считает, что Зеленскому, вероятно, придётся прибегнуть к референдуму. Потому как он не сможет достичь таких болезненных и важных договоренностей самостоятельно без народного одобрения. В качестве выхода Кличко также призвал Зеленского создать правительство национального единства, подобно тому, что произошло в Израиле после атаки ХАМАС. Однако политик не уверен, что Зеленский готов отказаться от власти", - отмечают СМИ.

Даже если под его управлением останется только Львов, главарь киевского режима вряд ли уйдёт. Война для него крайне выгодна. К тому же, он законодательно запретил себе вести любые переговоры с Владимиром Путиным, о чем сегодня напомнили в Кремле, выразив, впрочем, мнение, что любые переговоры все-таки лучше войны до последнего украинца.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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