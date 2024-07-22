"Врет человек": отец Децла отреагировал на провокацию Собчак

Сегодня, 22 июля, артисту исполнился бы 41 год

В честь дня рождения Децла (настоящее имя Кирилл Толмацкий) журналистка Ксения Собчак обнародовала интервью с его гражданской супругой Юлией Киселевой и сыном Антонием (полное имя Меркурий Антоний Иоанн Киселев). Если верить Тони, он не может ничего сделать в память о папе без согласия деда Александра Толмацкого, с которым делит права на творчество Децла. Толмацкому для этого якобы потребовалась ДНК-экспертиза Тони, который внешне просто копия рэпера. Так ему достался миллион рублей наследия Децла.

Юлия Киселева, оказывается, в графе "отец" в свое время поставила прочерк, при этом хотела замуж за Кирилла, потому что отец не велел "приносить в подоле", но и "светить" животом на свадьбе у нее желания не было. В итоге они так и не расписались, зато Кирилл был "вписан в свидетельство как свидетель, свидетель родов". При этом Децл оформил квартиру на маму, твердившую, что Юля "лимитчица", а еще с ребенком уезжал от нее в ночь к отцу.

Самое интересное, что Юлия заявила, что большинство конфликтов в их семье происходило из-за свекра. По утверждению Киселевой, Толмацкий якобы мог в присутствии посторонних оскорбить сына, а ее саму обвинял в смерти Кирилла.

Журналисты связались с Александром Толмацким, чтобы тот прокомментировал резонансное интервью. Он оказался немногословен. Толмацкий сообщил, что Собчак и его якобы звала на интервью, но он отказался.

"Все, кто знает ситуацию, понимают, что врет человек, это нестыковка сознательная. Более того, сегодня день рождения у Кирилла. Я даже не знаю, как это все назвать. То, что сделала Собчак, - зачем? Она просила меня дать интервью и провоцировала, чтобы я все это комментировал", - цитирует Толмацкого НСН.

Напомним, что Децл умер в 2019 году в 35 лет от сердечной недостаточности.

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