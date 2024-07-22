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Юный сын губернатора Саратовской области погиб в аварии

19:43
  • понедельник
  • 22 июля 2024

Мальчику было 16 лет

Около 14:00 по московскому времени в Волжском районе на улице Соколовой столкнулись грузовик MAN и два автомобиля Lada Granta. В результате автокатастрофы два человека погибли и один пострадал. Вскоре выяснилось, что среди погибших оказался 16-летний сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, передает ТАСС.

Предварительно, Иван сидел на пассажирском сиденье впереди, сообщает телеграм-канал SHOT. По словам очевидцев, водитель ехал по улице Соколовой со скоростью около 70 км/ч. Сообщается, что Иван занимался автомобильным спортом, борьбой, плаваньем и горными лыжами. Брал первые места за прохождение трасс по автомногоборью. После выпуска из школы хотел поступить в московский вуз и переехать из Саратова, сообщает телеграм-канал Mash.

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