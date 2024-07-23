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ПВО отразила массированную атаку дронов ВСУ на Крым

08:05
  • вторник
  • 23 июля 2024

Также сбиты беспилотники над Брянской и Белгородской областями

Киевский режим минувшей ночью предпринял очередную попытку террористической атаки объектов на российской территории. ПВО отразила атаку украинских беспилотников на несколько регионов, сообщили в Минобороны.

ПВО сбили еще пять беспилотников над территорией России
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По данным военного ведомства, массированную атаку противники предпринял на Республику Крым. Над полуостровом и акваторией Черного моря за ночь сбит двадцать один дрон ВСУ.

Кроме того, дежурными силами противовоздушной обороны уничтожено два беспилотных аппарата самолетного типа над Брянской областью. Еще два дрона ВСУ ликвидировано под Белгородом.

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