Хохотушка с железной логикой: США ждут веселые времена в случае победы Камалы Харрис

Впрочем, однопартийцы не спешат поддержать её кандидатуру

Большая политическая игра под названием "выборы" не даёт спокойно спать всей Америке. Вот над полуживым Джо Байденом смеялись, а дед, снявшись с выборов, такого кандидата предложил, что закачаешься! Главное - задор и хорошее настроение.

Вице-президент США Камала Харрис даже на фоне полуживого Байдена гением не выглядит. А теперь она – кандидат в президенты США. Конечно, есть у неё лидерские качества, политическая программа, например, поддержка расовых и гендерных меньшинств. И, пожалуй, всё. В мире, где информацию давно подменили мемами и фейками, такой кандидат имеет все шансы угодить в Овальный кабинет и ещё четыре года веселить Америку и весь остальной мир не хуже самоходного деда: "Меня зовут Камала Харрис, мои местоимения "она-её", я являюсь женщиной, я сижу за этим столом и на мне синий костюм!"

Это, конечно, бомба! Перед таким оратором никакой Дональд Трамп не устоит. Последний месяц Америка только и обсуждает провальные теледебаты, на которых Байден пытался о чём-то дискутировать с Трампом. Мямлил, выпадал из реальности. А тут такая хохотушка, да ещё с железной логикой наперевес!

Впрочем, однопартийцы как-то не спешат поддержать её кандидатуру. Барак Обама устранился от этой чести. Да и остальные влиятельные политики из Демократической партии Камалу Харрис почему-то не поддерживают. Если она принимает эстафету от Байдена и будет продолжателем его политического стиля, Америку ждут весёлые времена.

А сам старый Джо уже разошёлся в новых мемах и его легендарные спотыкания на трапе самолета в глазах аудитории трансформировались в стремительный спуск. Если выражаться корректно.

Великий фокусник Илон Маск не мог остаться в стороне от политической комедии. И предложил публике парад мировых лидеров, созданных искусственным интеллектом. Намёк на то, что искусственный интеллект будет получше, чем тот, носителями которого являются Байден и Харрис.

Пожелаем веселья и счастья стране, в которой в действительности всё не так как на самом деле.

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