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Джо Байден со смертельно опасной болезнью собирается обратиться к нации

20:30
  • понедельник
  • 22 июля 2024

Президент отказался бороться за второй срок у власти

На днях стало известно, что Джо Байден заразился коронавирусной инфекцией, которая в некоторых случаях смертельно опасна. Сейчас действующий президент находится на карантине в своей резиденции в штате Делавэр. Недавно он объявил о том, что решил отказаться от президентской гонки, и поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис.

А теперь ряд американских СМИ распространили новость, что Джо Байден после выздоровления планирует выступить с речью перед нацией. Предполагается, что в ней он "в подробностях" объяснит, зачем решил сняться с гонки, передает NBC.

"Ожидается, что эта речь станет для него первым масштабным событием после того, как он вернется в Вашингтон на этой неделе", - сообщает источник.

Сам Джо Байден, как говорят, жаждет выступить перед американцами, причем "хоть завтра", и наличие коронавирусной инфекции, по всей видимости, его совершенно не смущает.

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