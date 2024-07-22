Она хранит наследие знаменитого писателя

Владимир Путин поздравил с днем рождения Наталью Солженицыну — вдову знаменитого писателя, которая на протяжении многих лет хранит его наследие.

В телеграмме, размещенной на сайте Кремля, президент подчеркнул: сбережение памяти о супруге, конечно, стало для Солженицыной главным делом жизни. Но также ее знают как яркого и одаренного человека, который внес особый вклад в развитие традиций благотворительности и просветительства.

В июле 2019 года Путин посетил Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына. Там президент ознакомился с экспозицией, которая рассказывает о жизни российских эмигрантов, покинувших страну после революции.

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