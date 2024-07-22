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Выживший в махачкалинском квесте рассказал, как ему удалось спастись из огненной ловушки

20:50
  • понедельник
  • 22 июля 2024

Мужчина потерял в пожаре жену

Когда начался пожар в помещении, где проходил квест, 20-летний мужчина со своим другом находились в совершенно другой части, а вот девушки оказались в огненной ловушке, из которой не смогли найти выход. Клубы дыма начали заполнять пространство, но друг быстро сориентировался и стал кричать, чтобы приятель шел на его голос. Найти выход оказалось непросто, потому что помещение было организовано по типу лабиринта.

Когда выживший в пожаре выбрался на улицу, он увидел того самого 18-летнего аниматора, который и стал невольным виновником трагедии. По словам пострадавшего, сотрудник попытался спасти девушек: он надел противогаз и вместе с ним вошел в горящее помещение, но, как уверяет парень, выскочил назад менее, чем через 15 секунд, передает телеграм-канал SHOT.

В итоге девушек из огненного пекла вытащили прибывшие сотрудники МЧС. По данным Минздрава региона, одна девушка с тяжелым отравлением угарным газом умерла практически по прибытии в стационар, вторая - с ожогами 100% поверхности тела - через несколько часов интенсивной терапии. А выживший в пожаре стал вдовцом.

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