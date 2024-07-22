Преданная Глюкоза в очень тяжелом состоянии

Певица обратилась к публике

Певица Глюкоза (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) оскандалилась. Ее выступление в Красноярске на концерте в честь Дня металлурга мало кому понравилось. В Сети обсуждают странное поведение артистки. По мнению зрителей, Наталья не попадала в фонограмму и совершала непонятные телодвижения. Поползли слухи, что артистка появилась на сцене в состоянии измененного сознания.

И вот сейчас на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Наталья опубликовала заявление, в котором расставила все точки над i. Она призналась, что переживает тяжелые времена - у нее умерла любимая бабушка, которая и занималась ее воспитанием, а еще ей приходится отражать атаки бывшего продюсера Максима Фадеева.

"Конечно, такое предательство выбило меня окончательно. Я поняла, что самостоятельно мне не справиться. У меня пропал сон, я обратилась к врачу, потому что панические атаки стали очень сильными. Мне прописали лекарства снотворное и антидепрессанты. Я впервые в жизни принимаю такие лекарства и не знала, как они действуют на меня", - объяснила певица.

В заключение Наталья попросила прощения у всех, кто остался недоволен ее выступлением, и сообщила, что восстанавливается при поддержке семьи, друзей и близких.

"Я никогда вас не подводила, но, пожалуй, сейчас я нахожусь в очень тяжелом состоянии", - заключила артистка.

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