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Американцы требуют доказательств, что Джо Байден жив

21:38
  • понедельник
  • 22 июля 2024

Белый дом отреагировал на волну слухов

На днях действующий президент США Джо Байден объявил о том, что принял решение сняться с гонки, приуроченной к выборам главы государства, которые пройдут в стране в ноябре. Вместо него, скорее всего, от Демократической партии будет бороться за пост Камала Харрис.

Меж тем после заявления президент США пропал со всех радаров. По официальным данным, Джо Байден находится в своей резиденции в Делавере, где сидит на карантине из-за коронавирусной инфекции. Вот только в Сети ходят слухи, что президент мог умереть. Теперь американцы требуют доказательств, что он жив.

Например, конгрессвумен от республиканцев Боберт сообщила, что потребует до конца понедельника доказательств того, что Джо Байден жив. С аналогичным требованием выступила и политический комментатор телеканала Fox News Дана Перино.

"Приведите доказательства, что он жив, пожалуйста", - привело ее слова ТАСС.

Белый дом быстро отреагировал на слухи о смерти Джо Байдене. Там напомнили, что президент в виртуальном формате проводил в понедельник, 22 июля, встречи с чиновниками по нацбезопасности.

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