Депутат Делягин: "Трамп нам не друг, он закончит конфликт уничтожением нас"

Люди, которые надеялись на Трампа, опозорились

Ситуация с американскими выборами и последствия возможной победы на них Дональда Трампа с ведущим программы "События. 25-й час" обсудил Михаил Делягин, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, научный руководитель Института проблем глобализации.

— Не знаю, видели ли вы последние цифры ВЦИОМ... Мне показалось это исследование очень интересным. Более 60% россиян следят, а многие даже пристально следят, за предвыборной кампанией в Соединенных Штатах. При этом более 40% россиян проголосовали бы за Трампа, если бы их привлекли к этим выборам.

— За кого же проголосовали бы все остальные? Неужели за Лукашенко? Но это вполне логично, потому что когда кто-то пытается вас убить, и делает это вполне осознанно, целенаправленно и последовательно. Когда кто-то украл половину ваших денег. Так вот, раз, на голубом глазу. Вполне логично, что интересно, а кто это такой? Как он управляется? Кто там главный? Это вполне логичный интерес.

— При этом ладно, у людей, которые просто смотрят телевизор или читают "телегу". Ведь чересчур пристальный интерес к американским выборам у многих экспертов и политологов. Почему он чрезмерный? Почему я его таким считаю... Многие до сих пор живут с лозунгом "Трамп придет, порядок наведет". Ведь он обещал за одни сутки закончить войну на Украине. Вот просто возьмет и сделает. Неужели среди экспертов люди верят Трампу?

— Ну, знаете, эксперты, судя по всему, экспертное сообщество - часть российского общества в целом. Безусловно. И там тоже есть люди, скажем так, альтернативно одаренные. Я просто напомню, что Трамп у власти уже был. И люди, которым казалось, что Трамп будет президентом России, просто вынесенным в Америку, они, в общем, опозорились очень сильно, потому что Трамп – президент Америки. Другое дело, что в 2016 году был выбор не между Хиллари Клинтон и Трампом, а между Трампом и ядерной войной. Но Трамп нам не друг, ни в малейшей степени. И он, безусловно, попытается закончить военные действия быстро, но путем нашего уничтожения.

— Вот отсюда, пожалуйста, поподробнее. Как так? То есть Трамп верит в то, что победу над Россией возможно одержать? Никогда он такого не говорил.

— Не военную победу. Экономически. И вообще Трамп не занимается мелочевкой. Он бизнесмен, который сразу ухватывает главное. Остальное для помощников. Главное для Трампа – это уничтожить Китай. В этом отношении полный консенсус у американской элиты есть. Какой план у Трампа, как я понимаю: он ускорит вывод производства микрочипов с Тайваня в Америку. Потому что по планам, по-моему, это условно 2028-й год. Но он форсирует этот вывод. После чего скажет китайцам: "Ребята, забирайте. Но за уступки". То есть китайцы, во-первых, понесут потери в экономике за счет этих уступок. А, во-вторых, они получат неперевариваемый ком себе в желудок. Без всяких военных действий. Потому что тайваньцы относятся к китайцам, скажем политкорректно, крайне негативно. И очень плохо. И конкурентоспособность Китая будет этим подорвана. И это задача для Трампа стратегическая. Мы здесь попутно. Мы партнер Китая, стратегический союзник. Соответственно, по нам нужно долбать, чтобы ослабить Китай. Все. Как это будет делаться операционально – это для специалистов из RAND, специалистов из "Института простоты" [Институт Санта-Фе, - прим. редакции] и так далее. При этом люди, которые фокусируются на Трампе, они не понимают, что в Америке нужно смотреть не на временно исполняющих обязанности президентов. Там не бывает других. Нужно смотреть на баланс капитала. Сейчас происходит колоссальный структурный слом. Если раньше вся история человечества, во время рыночных отношений — это противостояние финансовых спекулянтов капитала реального сектора, сейчас появилась третья группировка – цифровой капитал, который отделился от финансовых спекулянтов. И вот фигура Джей Ди Вэнса, будущего вице-президента, это тот человек, который олицетворяет собой союз капитала реального сектора с цифровым. Потому что у них общие интересы. И вот задача Трампа – это победить на выборах, провести Вэнса, вице-президента, оформить сделку с Китаем, достичь ее. Ну а дальше Мавр сделал свое дело. Вэнса подвели под Трампа так же, как под Рузвельта подвели Трумана, как под Кеннеди подвели Линдона Джонса. Это будущее, а не Трамп.

— Да, ведь многие самые прозорливые называют Вэнса будущим Америки. Вроде бы ни в чем не запачкан. К американским элитам, к самому топу, он не принадлежит.

— Что главное в Вэнсе? Это человек, который, во-первых, прошел лютую закалку в детстве. Кругом у него были люди в нашем восприятии действительности близкие к сумасшествию. Это было их нормальным состоянием. Во-вторых, этот человек пытался оздоровить ржавый промышленный, индустриальный пояс Америки при помощи информационных технологий. Это союз. Это олицетворение союза будущего.

— Но Вэнса, судя по всему, конкретно украинская проблема волнует меньше всего. Я ошибаюсь?

— Она его волнует, пока союз с американским военно-промышленным комплексом не является его насущной задачей. Как только эта задача встанет у него в повестке дня, например, в его президентство, которое не так уж и не скоро начнется, он поймет, что военно-промышленный комплекс нужно кормить боевыми действиями. И вот тут у нас, пожалуйста, как раз Украина с керосинчиком.

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