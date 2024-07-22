ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Максим Фадеев о Глюкозе: "Манипуляции и вранье - как раз ее конек"

22:04
  • понедельник
  • 22 июля 2024

Продюсер когда-то давно помог артистке

На днях певица Глюкоза (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) попала в переплет. Она спела на концерте в Красноярске, после которого многие зрители сочли, что певица выступала в нетрезвом состоянии. Наталья прокомментировала эти разговоры. Она обнародовала публичное заявление, в котором призналась, что переживает сложнейший период, в результате которого врачи прописали ей определенные лекарства. Именно они так подействовали на артистку, которая под их влиянием выступала на концерте.

Наталья рассказала, что у нее умерла любимая бабушка, которая и занималась ее воспитанием, а еще проходит через разбирательства с бывшим продюсером Максимом Фадеевым. Его поведение она назвала предательством. Однако сам продюсер считает, что певица лукавит.

"Шесть лет назад произошли события,  которые заставили меня больше не общаться с этой семьей. Мне удивительно, что Наташа только месяц назад это заметила. Манипуляции и вранье -  как раз ее конек", - заметил Максим Фадеев в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что знаком с Натальей с ее 13 лет. По его словам, когда он только начал работать с ней, то она и ее семья были в "тяжелейшей ситуации". "Карьера Наташи буквально подарила им новую жизнь. И ее бабушка Лидия, о которой она говорит, всю жизнь благодарила меня за спасение их семьи. Много лет я относился к ней как к дочке, это было хорошее время. Тогда она была совсем другим человеком", - заключил Фадеев.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Максим Фадеев и певица Наталья Ионова (Глюкоза)
Максим Фадеев и певица Наталья Ионова (Глюкоза)
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.