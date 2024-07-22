Максим Фадеев о Глюкозе: "Манипуляции и вранье - как раз ее конек"

Продюсер когда-то давно помог артистке

На днях певица Глюкоза (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) попала в переплет. Она спела на концерте в Красноярске, после которого многие зрители сочли, что певица выступала в нетрезвом состоянии. Наталья прокомментировала эти разговоры. Она обнародовала публичное заявление, в котором призналась, что переживает сложнейший период, в результате которого врачи прописали ей определенные лекарства. Именно они так подействовали на артистку, которая под их влиянием выступала на концерте.

Наталья рассказала, что у нее умерла любимая бабушка, которая и занималась ее воспитанием, а еще проходит через разбирательства с бывшим продюсером Максимом Фадеевым. Его поведение она назвала предательством. Однако сам продюсер считает, что певица лукавит.

"Шесть лет назад произошли события, которые заставили меня больше не общаться с этой семьей. Мне удивительно, что Наташа только месяц назад это заметила. Манипуляции и вранье - как раз ее конек", - заметил Максим Фадеев в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что знаком с Натальей с ее 13 лет. По его словам, когда он только начал работать с ней, то она и ее семья были в "тяжелейшей ситуации". "Карьера Наташи буквально подарила им новую жизнь. И ее бабушка Лидия, о которой она говорит, всю жизнь благодарила меня за спасение их семьи. Много лет я относился к ней как к дочке, это было хорошее время. Тогда она была совсем другим человеком", - заключил Фадеев.

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