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Стало известно о гибели французских и британских военных в Одессе

22:27
  • понедельник
  • 22 июля 2024

Об этом рассказал испанский полковник

Полковник испанской армии в отставке Педро Баньос на своем YouTube-канале Canal del Coronel рассказал о гибели французских и британских военных в Одессе. При этом он не назвал точную дату этого события. По его словам, речь идет по меньшей мере о 18 членах британской Специальной воздушной службы. Как сообщил испанский полковник, еще 25 членов британской Специальной воздушной службы получили ранения.

"И мне говорят, что французские солдаты погибли... это не наемники, которые являются французами, нет, это солдаты французской армии", - приводит слова мужчины РИА Новости.

Ранее стало известно, что российская ракета уничтожила более десятка бойцов британского элитного спецназа на Украине. Об этом сообщил американский генерал в отставке, бывший советник НАТО. Говорят, координаты для удара ВКС России, нанесенного два дня назад, передали украинские военнослужащие.

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