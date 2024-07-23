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Байден делегировал свои полномочия по закону о поддержке Украины

01:15
  • вторник
  • 23 июля 2024

Полномочия переданы главам минфина и госдепа

Президент США Джо Байден делегировал часть своих полномочий по закону о поддержке Украины министру финансов Джанет Йеллен и государственному секретарю Энтони Блинкену. Это следует из меморандума, опубликованного на сайте Белого дома в понедельник, 22 июля.

Речь идёт о принятом в США законе о восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев. Он также предусматривает положение о конфискации суверенных российских активов для их передачи Украине.

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