Байден вышел на связь во время выступления Камалы Харрис

Глава США подал голос впервые после выхода из президентской гонки

Президент США Джо Байден подключился к выступлению Харрис по аудиосвязи обменялся с ней признаниями в любви под громкие аплодисменты. Это произошло во вторник, 23 июля, во время выступления вице-президента США Камалы Харрис в предвыборном штабе демократов в роли кандидата на пост главы Штатов.

Харрис в свою очередь была явно рада услышать голос президента. Она также отметила, что "Джо ещё не закончил" и ему ещё "предстоит сделать много работы".

После того, как Байден пропал со всех радаров на несколько дней, в соцсетях начали ходить слухи, что он мог умереть. В Белом доме напомнили, что президент в виртуальном формате проводил в понедельник, 22 июля, встречи с чиновниками по нацбезопасности.

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