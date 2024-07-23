Белый дом объявил о возвращении Байдена на рабочее место во вторник

Президент США находится на изоляции в Делавере

Президент США Джо Байден во вторник вернётся в Белый дом в 12.30 по местному времени (19.30 по мск) после изоляции в своей резиденции в штате Делавер. Это следует из его расписания, опубликованного во вторник, 23 июля.

На прошлой неделе Байден заразился коронавирусом, после чего улетел в Делавер и пропал из публичного поля на несколько дней. В связи с этим в соцсетях начали распространяться слухи о его смерти, а американцы требовали предоставить доказательства, что президент жив.

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