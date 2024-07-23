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Залужный предложил Западу использовать Украину для испытания новых вооружений

05:02
  • вторник
  • 23 июля 2024

Он выступил с первой публичной речью в качестве посла в Британии

Валерий Залужный предложил Западу использовать Украину в качестве полигона для испытаний новых вооружений и военных технологий. Об этом бывший главком ВСУ в понедельник, 22 июля, выступая в британском оборонном институте RUSI с первой публичной речью после назначения на должность посла в Великобритании.

В ходе выступления он также назвал угрозой "само существование России" и призвал жителей Запада "отказаться от целого ряда свобод ради выживания" ввиду опасности новых войн.

 

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